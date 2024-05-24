أحذر العقوبة.. الموارد البشرية توضح طريقة إستعادة أموال الضمان الإجتماعي من غير المستحقين 2024

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة السعودية إلى توصيل الدعم اللازم لجميع المستحقين داخل الدولة، كما تحرص الوزارة على ضم أكبر عدد ممكن من المحتاجين إلى برامج الدعم المختلفة والتي من ضمنها وأهمها هو برنامج الضمان الإجتماعي المطور، ولكن من الوارد أن يحدث ويحصل بعض المواطنين غير المستحقين على أموال من دعم الضمان، ونظرا لحرص البرنامج على متابعة بيانات المستفيدين بشكل دقيق فإنه يتم استعادة أموال هذا الدعم من غير المستحقين، وقد أوضحت الوزارة طرق استعادة هذه الأموال وأكدت على ضرورة فعل ذلك حتي لا يتعرض هؤلاء الأشخاص إلى عقوبات.

طريقة استعادة أموال الضمان الإجتماعي من غير المستحقين

لكي يتمكن المواطنين السعوديين غير المستحقين لدعم الضمان الإجتماعي المطور من إعادة أموال دعم الضمان مرة أخرى إلي البرنامج، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعيه طريقتين للقيام بذلك، ويتم الأمر بإحدى الطرق الآتية:

يمكن أن يتم إعادة الأموال عن طريق تحويل قيمة المبلغ إلي مصرف الراجحي على الحساب البنكي SA608000050060801950008.

يمكن إعادة الأموال بطريقة أخرى عن طريق التواصل الإلكتروني مع الوزارة من خلال الموقع الرسمي لها عبر هذا الرابط مع ضرورة إرفاق إيصال تحويل الأموال مع الرسالة الموجهة إلى الوزارة.

عقوبات عدم تحويل الأموال الغير مستحقة من الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن أنه يجب على المواطنين الحاصلين على أموال غير مستحقة من دعم الضمان الإجتماعي إعادة تحويل هذه الأموال على الفور حتى لا يتعرضون لأحد العقوبات التي تم فرضها بهذا الشأن، وقد أوضحت الوزارة أنه في حالة تباطؤ الأشخاص في إعادة الأموال سوف يكون هناك عقوبة السجن لمدة سنة أو سداد غرامة مالية تصل إلى مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، كما صرحت أنه من الممكن أن يتعرض بعض الأشخاص للعقوبتين معا في حالة عدم إعادة الأموال الغير مستحقة.