دليلك الشامل لحجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين بسرعة وسهولة

تعتبر تجربة السفر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر قطار الحرمين الشريفين واحدة من أروع التجارب التي يمكن أن يخوضها الزوار والحجاج، حيث يوفر هذا القطار السريع والمريح وسيلة نقل حديثة تتيح للمسافرين الإنتقال بين الحرمين الشريفين في وقت قصير وبكل سهولة، إذا كنت تخطط لرحلتك القادمة إلي الأراضي المقدسة وترغب في معرفة كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين في سنقدم لك عبر هذا المقال دليلًا مبسطًا يساعدك على القيام بذلك بيسر وسرعة، لتتمكن من الإستمتاع برحلة خالية من المتاعب ومليئة بالراحة أثناء أدائك لمناسك الحج.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين

لحجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لقطار الحرمين الشريفين من خلال هذا الرابط.

تحديد مسار الرحلة من بين المحطات المتاحة (مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، المدينة المنورة).

تحديد تاريخ ووقت الرحلة بما يناسب المسافر.

تحديد عدد الركاب ونوع التذاكر من بين درجة الأعمال أو الدرجة الإقتصادية.

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة للركاب مثل الإسم ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

إختيار طريقة الدفع المناسبة للمسافر من وسائل الدفع الالكترونية المتاحة.

بعد إتمام عملية الدفع يتم تأكيد الحجز بحثوا المسافر على رقم الذكرى الخاصة به.

طرق أخرى لحجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين

هناك عدد من الوسائل الأخرى التي من الممكن الإعتماد عليها من أجل حجز تذاكر بقطار الحرمين الشريفين، وذلك من خلال النقاط التالية:

تحميل تطبيق قطار الحرمين الشريفين من متجر التطبيقات بالهاتف الذكي سواء كان بنظام الأندرويد أو iOS ثم استكمال إجراءات حجز تذاكر القطار السريع عبر التطبيق خطوات مشابهة لخطوات الحجز عبر الموقع الرسمي القطار.

يمكنك زيارة أحد مكاتب حجز التذاكر الموجودة في محطات القطار لحجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين بشكل مباشر.

يمكنك الإتصال بخدمة العملاء على الرقم المخصص للاستفسارات والحجوزات.

يجب على المسافرين التأكد من الوصول إلي محطة القطار السريع قبل موعد المغادرة بوقت كاف لضمان الصعود إلى القطار في الوقت المحدد.