حقيقة تبكير أو تأخير الراتب!! الكلام على ايه .. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 الرسمي بالزيادة

معاشات شهر يونيو 2024، يبدأ صرفها لكافة المواطنين في الدولة بداية من يوم 1 من شهر يونيو 2024 القادم، وهذا تبعاً لما أوضحت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تتيح لجميع متابعيها معرفة كل ما يدور حول معاشات شهر يونيو سنة 2024 وهذا خلال خدمة دائمة توفرها لزوارها في جميع المجالات، لذلك وفرنا لكم موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بداية صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2024 لـ أكثر من إحدى عشر مليون شخص يوم 1 يونيو 2024، ويبقي الصرف مستمر لمدة 6 أيام، وينتهي في يوم 6 من شهر يونيه 2024 القادم.

أماكن صرف المعاشات يونيو 2024

الماكينات الخاصة بالصرف.

بنك ناصر الاجتماعي.

أيضا البنوك العاملة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

الولوج إلى منصة التأمينات الاجتماعية عن طريق النقر على الموقع.

انقر على خيار صاحب معاش.

ثم النقر على مربع الخدمات التأمينية.

بعد ذلك انقر على استعلام عن المعلومات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

أرفق الرقم القومي في المربع الموضح بالموقع.

ثم انقرعلى خيار استعلام.

سوف تظهر لك المعلومات الأساسية لملف المعاش التابع للمستعلم.

زيادة المعاشات 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهذه الزيادة تكلف 74 مليار جنيه، كما قرر زيادة معاشات التكافل والكرامة بنسبة 15% أيضا، وتكلف هذه الزيادة 5.5 مليار جنيه، بالتالي سوف تصل الزيادة الإجمالية لقيمة المعاش إلى 55%.