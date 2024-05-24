التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1446

تعتبر وظائف الأمن البيئي أحد الوظائف التابعة للقطاعات العسكرية في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى حماية الغابات والحياة البرية والبحرية ومراقبة الأحوال البيئية المختلفة وإصدار التنبيهات في حالة وجود كوارث، كما تساعد في المحافظة على الأشجار والنباتات ومنع الأعمال التي تتسبب بالضرر بالإضافة إلى منع تجريف التربة دون وجود سبب معين، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي.

التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

يهتم المواطنين في المملكة إلى معرفة خطوات التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي، وأعلنت وزارة الداخلية عن ضرورة اتباع الخطوات الآتية:

فتح الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

الدخول إلى قسم الوظائف المتجددة والمتاحة في القائمة الرئيسية.

اضغط على أيقونة جندي في القوات الخاص للأمن البيئي للمملكة العربية السعودية.

قراءة كافة الشروط والأحكام التي تتعلق بالوظيفة.

الضغط على أيقونة الموافقة.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة وهي الاسم بالكامل.

رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

رقم الهوية الوطنية لوالد المتقدم.

تحديد الجنس.

رقم الوظيفة المراد التقديم عليها.

انقر على مربع أوافق.

حدد التالي.

تأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

اضغط على زر إرسال الطلب.

شروط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

حددت وزارة الداخلية السعودية للمواطنين في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والشروط من أجل التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة، والتي لابد من استفتاء هذه الشروط وجاءت كالتالي: