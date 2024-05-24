1000 جنية لكل مستفيد .. حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى 2024

Gehad hussin تاريخ النشر
1000 جنية لكل مستفيد .. حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى 2024

يبحث الكثير من المواطنين المستحقين معاشات تكافل وكرامة عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى حيث لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن صرف معاشات تكافل وكرامة عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع ما يتم تداوله من شائعات حول زيادة معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 لا أساس لها من الصحة ، ويجب على جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة وتحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد من صحتها قبل نقلها.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى

لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بقيمة 15% خلال شهر شهر مارس الماضي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي لمساندة المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع طبقات المجتمع المصري ، ومن الجدير بالذكر أن عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات المصرية يحصلون على معاش تكافل وكرامة ، وسيتم زيادة عدد الأسر التي تحصل علي معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، ومن الجدير بالذكر أن يوم 15 يونيو 2024 يوافق يوم السبت أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ، ولهذا من المتوقع ان تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ليتم صرفها قبل موعد عيد الاضحي المبارك.

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Gehad hussin

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