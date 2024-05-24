طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بالكاكاو في المنزل بطريقة المحلات

تتعدد أنواع الكب كيك مثل كب كيك الفانيليا و كب كيك الشوكولاتة ولكن في جميع الأحوال يظل هو الراعي الرسمي في المناسبات الصغيرة مثل أعياد الميلاد والمناسبات العائلية الصغيرة، كما أنه من أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين لما له من طعم مميز ولذيذ ومفضل لدى الجميع، علاوةً على قوامه الهش الخفيف والفوائد الغذائية الكبيرة المتواجدة فيه بفضل تحضيره من اللبن والدقيق والبيض، لذلك ترغب الكثير من السيدات بإعداده في المنزل متسائلين عن المكونات المضبوطة وطريقة التحضير الناجحة والمضمونة.
مقادير عمل كب كيك الشوكولاتة
يعتمد نجاح طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة على استخدام مكونات ذات جودة عالية ومقادير مضبوطة فيمكن تحضير هذه الحلوى من خلال توافر المكونات التالية:
- ربع كوب زيت ذرة.
- كوب إلا ربع لبن رايب.
- كوب ونصف دقيق مخبوزات.
- ملعقة من البيكينج بودر.
- كوب ونصف سكر أبيض بودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة.
- 2 بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج صودا.
- كوب إلا ربع مسحوق كاكاو خام “غير محلى”.
خطوات التحضير
بعد التأكد من إحضار المكونات التالية نقوم بإحضار قالب إعداد الكب كيك والبدء في تطبيق الخطوات كالتالي:
- في البداية تُشغب الفرن على درجة حرارة 190 ويُترك حتى يسخن لحين تحضير الكب كيك.
- في وعاء مناسب نضع البيض والسكر والفانيليا واللبن الرايب والزيت، تُخلط المكونات جيداً بواسطة المضرب الكهربائي إلى أن نحصل على خليط فاتح اللون.
- في وعاء آخر ننخل المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج باودر والملح والكاكاو والبيكنج صودا.
- تقلب المكونات الجافة ثم تضاف بالتدريج إلى خليط البيض والسكر مع التقليب على الهادي إلى حين تداخل المكونات مع بعضها البعض.
- تخلط المكونات مرة ثانية بواسطة المضرب الكهربائي إلى أن نحصل على خليط كريمي.
- توضع أوراق زبدة خاصة بتحضير الكب كيك داخل قوالب التحضير.
- يُصب الخليط داخل القوالب بشكل متساوي مع مراعاة ترك ثلث القالب لارتفاع الكب كيك داخل الفرن.
- نُدخل قالب الكب كيك إلى الفرن، ويترك لمدة 20 دقيقة.
- ترفع القوالب من الفرن ثم ننتظر حتى تبرد تماماً وتقدم بجانب المشروبات الساخنة.