طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بالكاكاو في المنزل بطريقة المحلات

تتعدد أنواع الكب كيك مثل كب كيك الفانيليا و كب كيك الشوكولاتة ولكن في جميع الأحوال يظل هو الراعي الرسمي في المناسبات الصغيرة مثل أعياد الميلاد والمناسبات العائلية الصغيرة، كما أنه من أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين لما له من طعم مميز ولذيذ ومفضل لدى الجميع، علاوةً على قوامه الهش الخفيف والفوائد الغذائية الكبيرة المتواجدة فيه بفضل تحضيره من اللبن والدقيق والبيض، لذلك ترغب الكثير من السيدات بإعداده في المنزل متسائلين عن المكونات المضبوطة وطريقة التحضير الناجحة والمضمونة.

مقادير عمل كب كيك الشوكولاتة

يعتمد نجاح طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة على استخدام مكونات ذات جودة عالية ومقادير مضبوطة فيمكن تحضير هذه الحلوى من خلال توافر المكونات التالية:

ربع كوب زيت ذرة.

كوب إلا ربع لبن رايب.

كوب ونصف دقيق مخبوزات.

ملعقة من البيكينج بودر.

كوب ونصف سكر أبيض بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة.

2 بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

كوب إلا ربع مسحوق كاكاو خام “غير محلى”.

خطوات التحضير

بعد التأكد من إحضار المكونات التالية نقوم بإحضار قالب إعداد الكب كيك والبدء في تطبيق الخطوات كالتالي: