“لولو شطورة وميدو مشاغب” تردد قناة وناسة Wanasa 2024 على نايل سات.. نزليها الآن

أصبح تردد قناة وناسة الجديد من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل العديد من الأفراد، والذي يدل على مدى الشعبية والنجاح الذي حققتهما تلك القناة حيث تعمل على استهداف فئة الأطفال من خلال تقديم محتوى مفيد ونافع لهم لبناء شخصيات جيدة، وذلك عن طريق أنها تقدم المعلومات بأسلوب سلس وبسيط حتى يتفهمه الأطفال بصورة سريعة ويبدؤوا في تقليد ما قاموا بسماعه.

تردد قناة وناسة Wanasa 2024 على نايل سات

هناك تردد قناة وناسة جديد خاص بكل قمر صناعي، ولذا عندما يتم ضبط القناة يتم اختيار التردد وفقاً للقمر الصناعي الذي يعمل على بث القنوات على جهاز التليفزيون، وتلك الترددات هم كما يلي:

تردد القمر الصناعي نايل سات والذي أصبح 11470 ورمز الاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

أما تردد القمر الصناعي عرب سات فهو 11270 ورمز الاستقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ ¾ ومعدل الترميز 27500.

مميزات قناة وناسة

يرجع النجاح الكبير الذي حققته قناة وناسة إلى عدد من المزايا التي تتمتع بها، ومن ضمنها الآتي: