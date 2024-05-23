مواصفات سيارة بيجو 301 2024 الفرنسية بمواصفات عالية وتقنية حديثة

بيجو 301 موديل 2024 هي سيارة فرنسية تتمتع بمواصفات عالية وتقنيات حديثة، كما أن سعر مواصفات سيارة بيجو 301 2024 يجعلها تنافس بقوة في السوق، بالإضافة إلى أن هذه السيارة تلقت السيارة إقبالًا كبيرًا من العملاء لما تقدمه من مزايا تفوق بعض السيارات الأخرى، لذلك دعونا نتعرف من خلال السطور القادمة على سعر مواصفات سيارة بيجو 301 2024 في السعودية.
مواصفات سيارة بيجو 301 2024
المواصفات كالأتي:
- تعمل السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة 115 حصاناً وعزم دوران 150 نيوتن متر، مما يمنحها أداء جيد على الطرقات.
- تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية، ويوفر تجربة قيادة سلسة ومستقرة.
- تتمتع السيارة بتسارع ممتاز، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 12.1 ثانية فقط، مما يجعلها مناسبة للقيادة في المدن والطرق السريعة.
- تتميز السيارة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، حيث تستهلك 6.6 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها اقتصادية وصديقة للبيئة.
- توفر السيارة العديد من التجهيزات والكماليات التي تزيد من راحة ورفاهية السائق والركاب، مثل مثبت السرعة، ومكيف الهواء، والنوافذ الكهربائية، والمقاعد المريحة والمنظمة.
- تحرص السيارة على توفير الأمن والأمان للسائق والركاب، من خلال مجموعة من الميزات، مثل قفل مركزي، ونظام ريموت، ونظام انذار مانع السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية.
- تشتمل السيارة على تكنولوجيا متطورة ومبتكرة، تجعل تجربة القيادة أكثر متعة وراحة.
- كما تشمل هذه التكنولوجيا حساسات الركن الخلفية، ونظام ترفيهي صوتي، وعجلة بور للقيادة، وشاشة تعمل باللمس للهاتف الذكي (على سبيل المثال، Apple CarPlay وAndroid Auto)، واتصال Bluetooth، ومنافذ USB.