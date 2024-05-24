جاري الرفع حالًا “نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024 الرصافة 2” بالاسم فقط .. مبروك النجاح

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024 الرصافة 2 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع المحافظات العراقية فور انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة التي تتم بسرعة ودقة عالية في جميع المحافظات العراقية ، ويستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر موقع نتائجنا الرسمي.

نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024 الرصافة 2

ارتفعت معدلات البحث في الساعات الماضية عن نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2024 حيث ظهرت النتيجة في الكثير من المحافظات منها الكرخ والبصرة ونينوى وذي قار والكوفة ، وينتظر جميع الطالب في محافظة الرصافة 2 ظهور نتيجة السادس الابتدائي والتي من المتوقع ظهورها اليوم خلال الساعات القادمة ، وقد أتاحت وزارة التربية العراقية امكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 الرصافة

يستطيع جميع طلاب السادس الابتدائي محافظة الرصافة الاستعلام عن النتيجة خلال الموقع الرسمي لظهور النتائج وهو موقع نتائجنا وذلك عن طريق الخطوات التالية.