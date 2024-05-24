سجل من هنا الان.. خطوات التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 وأهم الشروط المطلوبة

اسلام داوود تاريخ النشر
سجل من هنا الان.. خطوات التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 وأهم الشروط المطلوبة

في إطار سعي الحكومة الجزائرية من أجل توفير سكنات ملائمة للمواطنين وتحقيق الرفاه الاجتماعي أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن فتح باب التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 هذا البرنامج يهدف إلى توفير سكنات بأسعار معقولة للمواطنين الجزائريين ذوي الدخل المتوسط ضمن شروط ومعايير محددة في هذا المقال نستعرض خطوات التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 وأهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج السكني.

خطوات التسجيل في وحدات سكنات عدل 3

  •  قم بزيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اضغط هنا 
  •  إذا كنت مستخدما جديدا يجب عليك إنشاء حساب على الموقع.
  •  انقر على خيار إنشاء حساب جديد وأدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
  • بعد إنشاء الحساب، استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك.
  • بعد تسجيل الدخول ابحث عن استمارة التسجيل في برنامج سكنات عدل 3. 
  • قم بملء الاستمارة بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري.
  •  قم بتحميل المستندات المطلوبة مثل: نسخة من بطاقة الهوية الوطنية و شهادة العمل والدخل شهادة الحالة العائلية وأي مستندات أخرى تطلبها الوكالة.
  • تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة والمستندات المحملة قبل تقديم الطلب.
  • بعد مراجعة البيانات انقر على خيار تقديم الطلب لإرسال استمارتك والمستندات للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
  • بعد تقديم الطلب ستحصل على رقم تسجيل احتفظ بهذا الرقم لمتابعة حالة طلبك والاستفسار عنه لاحقًا.

 الشروط المطلوبة للتسجيل في وحدات سكنات عدل 3

  •  يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
  •  يجب أن يكون الدخل الشهري للعائلة يتراوح بين 24,000 دينار جزائري و108,000 دينار جزائري.
  • يجب ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أفراد عائلته قد امتلك مسكنا ملكية تامة أو استفاد من دعم حكومي في مجال السكن.
  • يجب أن يكون عمر المتقدم بين 21 و70 عاما.
  • يجب أن يكون المتقدم مقيما في الجزائر.
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اسلام داوود

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