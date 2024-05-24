سجل من هنا الان.. خطوات التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 وأهم الشروط المطلوبة

في إطار سعي الحكومة الجزائرية من أجل توفير سكنات ملائمة للمواطنين وتحقيق الرفاه الاجتماعي أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن فتح باب التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 هذا البرنامج يهدف إلى توفير سكنات بأسعار معقولة للمواطنين الجزائريين ذوي الدخل المتوسط ضمن شروط ومعايير محددة في هذا المقال نستعرض خطوات التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 وأهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج السكني.

خطوات التسجيل في وحدات سكنات عدل 3

قم بزيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اضغط هنا

إذا كنت مستخدما جديدا يجب عليك إنشاء حساب على الموقع.

انقر على خيار إنشاء حساب جديد وأدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

بعد إنشاء الحساب، استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن استمارة التسجيل في برنامج سكنات عدل 3.

قم بملء الاستمارة بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري.

قم بتحميل المستندات المطلوبة مثل: نسخة من بطاقة الهوية الوطنية و شهادة العمل والدخل شهادة الحالة العائلية وأي مستندات أخرى تطلبها الوكالة.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة والمستندات المحملة قبل تقديم الطلب.

بعد مراجعة البيانات انقر على خيار تقديم الطلب لإرسال استمارتك والمستندات للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

بعد تقديم الطلب ستحصل على رقم تسجيل احتفظ بهذا الرقم لمتابعة حالة طلبك والاستفسار عنه لاحقًا.

الشروط المطلوبة للتسجيل في وحدات سكنات عدل 3