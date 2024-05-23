الرصافة الثانية والثالثة “جاري الرفع” نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024 بالاسم فقط

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024 حيث أصدرت وزارة التربية العراقية بيانًا رسميًا عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور نتيجة السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم في جميع المدارس على مستوى جميع المحافظات العراقية ، ويتمكن جميع طلاب السادس الابتدائي وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا وخلال السطور التالية نكشف عن جميع خطوات الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024

يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024 وذلك من خلال موقع نتائجنا الرسمي وتعتبر نتائج السادس الابتدائي من أهم النتائج التي تظهر في محركات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب ظهورها في الكثير من المحافظات العراقية ويمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق الخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول عبر موقع نتائجنا من هنا. ثم قم بالدخول عبر “نتائج السادس الابتدائي”. ثم اضغط على محافظة الطالب. ثم قم بتسجيل بيانات الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب الرسمية بمجموع الدرجات.

موعد بداية الإجازة الصيفية في العراق 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد بداية الاجازة الصيفية لطلب المدارس في العراق ، وذلك يوم التاسع من يونيو 2024 وحتى بداية الدراسة ، وينتظر جميع الطلاب بداية الاجازة الرسمية للاستمتاع بها والراحة بعد عناء وجهد الدراسة والمراجعة للإمتحانات المختلفة.