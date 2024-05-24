قدم الآن.. احصل على وظيفة 18000 الف معلم  مساعد من وزارة التربية والتعليم 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم مساعد لعام 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية في خطوة تهدف إلى تعزيز الكادر التعليمي وتلبية احتياجات المدارس من المعلمين المؤهلين حيث يهدف هذا الإعلان إلى توفير 18,000 وظيفة معلم مساعد في مختلف التخصصات سنوضح في هذا المقال خطوات التقديم والشروط المطلوبة للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية في مصر من خلال الرابط اضغط هنا .

استخدم خاصية البحث للعثور على إعلان وظيفة معلم مساعد الخاصة بوزارة التربية والتعليم لعام 2024.

اطلع على تفاصيل الإعلان بما في ذلك الشروط المطلوبة التخصصات المتاحة، والمستندات المطلوبة.

إذا كنت مستخدما جديدا قم بتسجيل حساب على بوابة الوظائف الحكومية من خلال إدخال بياناتك الشخصية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بدقة بما في ذلك البيانات الشخصية، المؤهلات العلمية، والخبرات السابقة.

قم بتحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPEG، والتي قد تشمل صورة من بطاقة الهوية الوطنية صورة من المؤهل العلمي والشهادات الدراسية و شهادة ميلاد مميكنة و شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور).

راجع جميع البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

بعد التأكد من اكتمال جميع البيانات والمستندات قم بإرسال الطلب عبر البوابة الإلكترونية.