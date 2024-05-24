خلي الاولاد تستمتع… تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

تردد قناة توم وجيري 2024، يعبر العديد من أولياء الأمور عن اهتمامهم البالغ بمعرفة تردد قناة توم وجيري، حيث تعتبر هذه القناة وجهة مميزة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والمحتوى الطفولي الجذاب، تتميز قناة توم وجيري بعرض برامج مثل القراصنة والكنز والانطلاق إلى المريخ وهي مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تسليط الضوء على جوانب مختلفة من مغامرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم التعليمية

من خلال هذا المقال سنقدم لكم معلومات حول تردد قناة توم وجيري 2024 على مختلف الأقمار الصناعية، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بسهولة من خلال ضبط جهاز الاستقبال لديهم على التردد الصحيح.

تردد قناة توم وجيري 2024

نقدم لكم الان تردد قناة توم وجيري الجديد الشهيرة، حيث تعتبر هذه القناة من بين أفضل وأشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار على حد سواء، ويمكن الآن استقبال هذه القنوات والاستمتاع بمحتواها المميز عبر القمر الصناعي نايل سات وفقا للبيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11355

معدل الترميز: 27500

استقطاب القناة: عمودي

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على عرب سات

باستخدام هذه البيانات يمكن الآن ضبط أجهزتكم لاستقبال قنوات توم وجيري والاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية الممتعة للأطفال تمتعوا بتجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية مع توم وجيري عبر الأقمار الصناعية المتاحة، أما بالنسبة لتردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات ففيما يلي التفاصيل: