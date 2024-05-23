نتائج الثالث متوسط 2024 عموم محافظات العراق فور ظهورها على موقع ملازمنا-نتائجنا

يترقب أولياء الأمور والطلاب داخل العراق معرفة نتائج الثالث المتوسط داخل جميع المحافظات، ويتم انتظار النتيجة في جو من القلق والتوتر بشكل مستمر في كل عام بواسطة الطلاب وأولياء الأمور، وتعمل وزارة التعليم جاهدة على طمأنة الجميع من خلال الإعلان عن النسب المرتفعة في النجاح، كما تحرص على توفير وتيسير عملية الاستعلام بصورة إلكترونية من خلال المنصة المطروحة للجميع.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

حتى يبدأ الطلاب في الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط، يلزم أن على كل طالب تنفيذ بعض الخطوات الإلكترونية التي تنفذ داخل الموقع الخاص بالوزارة، ولهذا فإن تلك الخطوات متمثلة في الآتي:

الخطوة الأولى هي القيام بتسجيل الدخول في موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد ذلك يتم الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة المتوفر في الصفحة الرئيسية.

ثم يتم تحديد نتائج العام الدراسي.

بعد ذلك يضغط الطالب على المحافظة التي ينتمي إليها، مع القيام بالضغط على أيقونة التالي.

ثم يتم البدء في تدوين الاسم والرقم الامتحاني داخل الخانات الصحيحة.

يلزم أن يتم مراجعة البيانات المدخلة حتى يتم الضغط على أيقونة تحميل النتيجة.

يظهر ملف pdf به النتائج، يجب فتحه والبحث عن الاسم حتى يتم العثور على النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط

بعد أن يتم الانتهاء من اختبار الصف السادس المتوسط، تبدأ التساؤلات من قبل الطلاب عن موعد ظهور النتيجة، ولهذا فإن وزارة التربية والتعليم أكدت على أنه سيتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي، فور أن يتم الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق في مختلف المحافظات بالعراق، وسيتم الإعلان عن النتيجة بشكل إلكتروني عبر موقع نتائجنا الرسمي، يلزم فقط تنفيذ الخطوات المذكورة حتى يتم العثور على النتيجة في أقرب وقت، وذلك بعد أن يتم رصدها على الموقع.