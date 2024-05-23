تحديث WhatsApp الرائع.. تنزيل واتساب الأصلي الجديد.. مميزات التحديث

تقوم شركة “ميتا” المسؤولة عن تطبيقات المراسلة الفورية ومن بينها الواتساب، بإدخال بعض التحديثات الجديدة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين حول العالم، فضلاً عن ذلك يأتي تزامنًا مع رغبة المستخدم الذي يقوم بتحديث واتساب الجديد، ويمكنك معرفة بعض المميزات التي تم إدخالها ضمن ذلك التحديث، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مزايا تحديث واتساب

وضمن المميزات التي يقدمها تحديث واتساب، هو إمكانية إخفاء الرقم بالواتساب، وهذه الميزة تمكن المستخدم من إخفاء رقمه عن جهات اتصالك الذي تقوم بحفظها على التطبيق، مما يوفر كذلك خاصية إخفاء الرقم عن أي مستخدم أخر وكذلك المجموعات، لتقوم هذه الترقية بمنع أي شحص بعدم الوصول إليك لرقم هاتفك وهي من ضروط الخصوصية المفروضة من قبل الواتساب، وتم وضع خيار لكي تتمكن من إظهار أو إخفاء الرقم الخاص بك عند الإنضمام.

مميزات تحديث واتساب

وتزامنًا مع إطلاق عدة تحديثات جديدة أجرت مؤخرًا على الواتساب، فإنه يتم إضافة محادثات للطرق الثالث دون أن يكن مرتبطًا بالمجموعة، مما تتلائم هذه الخاصية مع متطلبات الشغيل البيني لقانون السوق الرقمية الأوروبي، وهذه خاضع لإصدار تجريبي ضمن أجهزة الأندرويد، وجاري العمل على إطلاقه للعامة في القريب العاجل.

خطوات تنزيل واتساب الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تنزيل واتساب الجديد، وفقًا لما يلي:-