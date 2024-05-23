طريقة التسجيل في برنامج طاقات إلكترونياً للباحثين عن عمل 1446

يقوم الكثير بالبحث عن طريقة التسجيل الصحيحة في برنامج طاقات الذي تم إطلاقه للباحثين عن عمل، حيث يعتبر البرنامج مهم جداً لتلك الفئة، حيث يقدم لكهم دعم مالي نقدي من خلال صندوق التنمية البشرية، فقد تم إطلاق البرنامج من الحكومة السعودية بغرض تحسين فرصهم في سوق العمل، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، لذا فقد نقدم لكم طريقة التسجيل إلكترونياً.
طريقة التسجيل في برنامج طاقات 1446
للتسجيل في برنامج طاقات اتبع الخطوات الآتية:
- الدخول لموقع هدف طاقات.
- عليك القيام بالنقر على الخدمات الإلكترونية في أعلى الشاشة.
- ثم انقر على (طاقات أصحاب الأعمال) ثم قم باختيار تسجيل الدخول حينها سيتم نقلك على بوابة طاقات وبعدها قم بالضغط على تسجيل دخول مستخدم جديد حينها ستظهر لك صفحة النفاذ الوطني.
- قم بإدخال رقم بطاقة الأحوال ورمز تحقق.
- ستظهر لك قائمة المنشآت المسجلة لديكم قم بالنقر على تسجيل ثم انقر على متابعة.
- حينها ستظهر لك معلومات المنشئة قم بملأ كافة البيانات ثم قم بالنقر على برامجنا من أعلى الصفحة ثم قم باختيار دعم التوظيف،
- ثم التسجيل في البرنامج ستظهر لك نافذة الشروط والأحكام عليك قراءتها ثم الموافقة عليها ثم ستظهرلك نافذة فيها توضيح البيانات المنشئة بعد ذلك يتم اختيار طلب تقديم دعم المسار السريع ثم ستظهر لك نافذة بيانات الطلب.
- ستقوم بتعبئتها ثم ستقوم بالضغط على خانة إضافة موظف جديد بعدها يتم إضافة رقم هوية الموظف والضغط على خانة التحقق من الأهلية ثم إضافة وإرسال، ثم الضغط على خانة حفظ وإرسال.