“روعة” اضبط تردد قناة بطوط Batoot Kids لاغاني وافلام الكارتون

تتيح قناة بطوط لأطفالك فرصة رائعة لمتابعة جميع البرامج والأفلام المميزة التي تذاع على شاشتها فقد أصبحت القناة مشهورة جداً في الآونة الأخيرة بفضل تقديمها لمحتوى ممتع وشيق يناسب جميع الأعمار الصغيرة ويتميز محتوى قناة بطوط بتنوعه وشموله، حيث يقدم برامج تعليمية وترفيهية تسعى لتطوير مهارات الأطفال بطريقة ممتعة ومسلية.

قناة بطوط للاطفال

تعرض قناة بطوط أفلام كرتون محببة وشيقة، تجذب انتباه الأطفال وتبقيهم متابعين بشغف. وفي الفترة الأخيرة، قامت القناة بتحديث ترددها لتحسين جودة البث وضمان تجربة مشاهدة أفضل. هذا التحديث يأتي في إطار سعي القناة الدائم لتقديم أفضل جودة ممكنة لمشاهديها، حيث يضمن البث الجديد صورة أوضح وصوت أنقى، مما يجعل تجربة مشاهدة الأطفال أكثر متعة وفائدة. بذلك، تبقى قناة بطوط الخيار الأمثل للترفيه والتعليم في آن واحد، مما يساهم في نمو وتطور الأطفال بشكل إيجابي وممتع.

تردد قناة بطوط على النايل سات

يمكنك ضبط قناة بطوط باستخدام التردد على القمر الصناعي النايل سات بكل سهولة. فقط اتبع الخطوات التالية لضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد:

تردد القناة: 12562

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 4/3

التردد عل القمر العربسات

تردد القناة: 11594

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط التردد

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر البحث عن القنوات أو إعداد القنوات.

أدخل البيانات المذكورة أعلاه في الحقول المناسبة.

ابدأ البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة وتثبيتها.

تهدف قناة بطوط من خلال توفير هذه الترددات الجديدة إلى تحسين جودة البث، سواء من حيث الصورة أو الصوت، لضمان تجربة مشاهدة أفضل للأطفال. يُعتبر هذا التحديث جزءًا من التزام القناة بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي عالي الجودة يناسب الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي.