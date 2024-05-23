رابط تسجيل منحة 300 دينار تونس للعاطلين والمتعثرين 2024 الشروط المطلوبة

منحة البطالة 300 دينار تونس، من أكثر المنح التي يتم تقديمها لعدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء دولة تونس، بما توفر هذه المنحة الدعم المالي لجميع الأشخاص العاطلين عن العمل وكذلك المتعثرين، بالإضافة إلى أن الحكومة التونسية يتم التقديم فيها يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع الراغبين في الحصول على المنحة.

تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024

ويمكنك التسجيل في منحة 300 دينار تونس والحصول عليها بشكل شهري، وفقًا للخطوات التالية:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم المرور في خانة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يمكنك اختيار منحة 300 دينار تونس.

وعليه يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

أن ترفق بعدها الوثائق المعنية بطلب القبول في المنحة.

الضغط على زر “إرسال”.

شروط منحة 300 دينار تونس

وحددت وزارة الشؤون الاجتماعية، مجموعة من الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين للحصول على منحة 300 دينار تونس، ومن بينها الأتي:-