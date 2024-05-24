“وزارة الشؤون الاجتماعية هُنـــا منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري والشروط اللازمة social.gov.tn

منحة 300 دينار 2024 تونس، من برامج الدعم الاجتماعي الهامة التي تقدمها الحكومة التونسية منحة الثلاثمائة دينار والتي يتم صرفها للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون ما يكفي من المال للإنفاق على نفسهم وذويهم ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وملبس وتعليم خصوصا في ظل غلاء الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية بالبلاد، ويتساءل الكثيرون عن طريقة الحصول على هذه المنحة، لذا سنقدم لكم في هذا المقال شروط الاستفادة من المنحة وكيفية التسجيل بها.