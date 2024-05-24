“وزارة الشؤون الاجتماعية هُنـــا منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري والشروط اللازمة social.gov.tn

منحة 300 دينار 2024 تونس، من برامج الدعم الاجتماعي الهامة التي تقدمها الحكومة التونسية منحة الثلاثمائة دينار والتي يتم صرفها للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون ما يكفي من المال للإنفاق على نفسهم وذويهم ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وملبس وتعليم خصوصا في ظل غلاء الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية بالبلاد، ويتساءل الكثيرون عن طريقة الحصول على هذه المنحة، لذا سنقدم لكم في هذا المقال شروط الاستفادة من المنحة وكيفية التسجيل بها.
التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس
الراغبين في التقديم على منحة 300 دينار 2024 تونس يمكنهم التسجيل بسهولة عبر الخدمة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتهدف منها الى التيسير على المواطنين وإعاناتهم على متطلبات الحياة، والتسجيل في المنحة يكون عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- اختيار منحة 300 دينار والتقدم اليها من خلال تعبئة نموذج الطلب وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
- ثم ارسال الطلب والانتظار حتى يتم بحث الملف والبت فيه ومن ثم الرد على المتقدم بالقبول أو الرفض.
شروط منحة 300 دينار 2024 تونس
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الشروط المطلوبة للحصول على المنحة والتي من خلالها يتم التحقق من تقديم الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا، وفيما يلي نستعرض لكم شروط منحة 300 دينار 2024 تونس :
- أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم داخل الأراضي التونسية.
- وأن يكون من محدودي الدخل بحيث لا يتجاوز دخله 180 دينار شهريا.
- ألا يكون لديه أي أملاك ذات قيمة ويكون محتاج للدعم المادي بالفعل.