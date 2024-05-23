 نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق  2024 الكرخ الثالثة “ظهرت حالًا ورسميًا” .. أعرف نتيجتك

ينتظر العديد من طلاب الصف السادس الابتدائي وكذلك أولياء الأمور في العراق الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، ولهذا أوضحت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق أنهم بإمكانهم الحصول على نتيجة الصف السادس في العراق من خلال الدخول إلى الموقع الأساسي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف يظهر لكم رابط الاستعلام الخاص بنتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق، تابعوا معنا لمعرفة كيفية الدخول على رابط الاستعلام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2024

بعد انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائى من أداء الامتحانات وذلك يوم 19 من شهر آياز، نجد أن نسبة إقبال الطلاب وأولياء الأمور على معرفة رابط الاستعلام الخاص بنتيجة الصف السادس في العراق تتزايد يوما بعد يوم، وأوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الرابط الخاص بالاستعلام حول نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق تم نشره على الموقع الخاص بالوزارة

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بعض الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي: