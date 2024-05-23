مبروك النجاح “خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024” ظهرت بالاسم

يتلهف الكثير من طلاب الشهادة الابتدائية الازهرية واولياء الأمور على البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موعد ظهور النتائج وأيضا الرابط الرسمي الذي يتم من خلاله الدخول ومعرفة النتائج الكترونيا وبكل سهولة ويسر، حيث قام موقع الازهر الشريف بإتاحة الفرصة لأولياء الأمور والطلبة والطالبات بالدخول من خلاله كرابط باستخدام رقم الجلوس وأيضا الرقم القومي لمعرفة نتائجهم ومن خلال هذه السطور التالية سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

أصبح لدى أولياء الأمور والطلاب رابط للاطلاع من خلاله على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 الكترونيا وبكل سهولة ويسر وذلك باتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على بوابة الازهر الالكترونية.

القيام باختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024.

اختيار الصف الدراسي المناسب.

القيام بملء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والمتمثلة في الرقم القومي وأيضا رقم الجلوس.

التأكد من صحة البيانات وأنها في اماكنها الصحيحة ثم القيام بالضغط على (استعلام).

وسوف يتم ظهور النتيجة فورًا بعد إتمام عمليات التصحيح.

رابط النتائج عبر بوابة الازهر الالكترونية

من الجدير بالذكر ان نتائج الشهادات الازهرية سوف يتم الحصول عليها بكل سهولة وذلك يرجع للتحديثات المستمرة التي يقوم بها موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية حيث يستطيع الطلاب واولياء الأمور من خلالها الاطلاع على النتائج في نفس الوقت فور الإعلان عنها بمجرد ملء البيانات الشخصية للطالب واهمها رقم الجلوس، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات والقيام بالتصحيح.