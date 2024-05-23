اعرف حالًا “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الثاني” صدرت بالاسم فقط

يترقب جميع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الثاني حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الطلاب في جميع المراكز على مستوى المحافظة وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024 عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الثاني

انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة يوم 21 مايو الجاري وقد أدي جميع الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر دون وجود مشكلات أو صعوبات في امتحانات جميع المواد الدراسية ، كما بدأت عمليات التصحيح والمراجعة خلال الأيام الاخيرة الماضية ، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة خلال الأسبوع الأول من شهر يوينو القادم ، ويستطيع جميع الطلاب الحصول علي النتيجة إلكترونيًا فور ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة القادمة ، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بشفافية وايجابية وإعطاء كل طالب حقه وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.