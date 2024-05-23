“توزيع 18 مليون دينار فوري“ مصرف الرافدين يزف بشرى سارة لهذه الفئات من الموظفين

قروض مصرف الرافدين، تساعد الحكومة العراقية الشباب على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطويرها عن طريق منحهم قرض من مصرف الرافدين تصل قيمته الى عشرين مليون دينار على أن يتم سداده بطرق ميسرة وعلى فترات طويلة، وتهدف الحكومة بذلك الى دعم المواطنين ورفع مستوى الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين وكيفية التقديم اليها الكترونيا.