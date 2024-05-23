“توزيع 18 مليون دينار فوري“ مصرف الرافدين يزف بشرى سارة لهذه الفئات من الموظفين

قروض مصرف الرافدين، تساعد الحكومة العراقية الشباب على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطويرها عن طريق منحهم قرض من مصرف الرافدين تصل قيمته الى عشرين مليون دينار على أن يتم سداده بطرق ميسرة وعلى فترات طويلة، وتهدف الحكومة بذلك الى دعم المواطنين ورفع مستوى الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين وكيفية التقديم اليها الكترونيا.
التقديم على قروض مصرف الرافدين
يمكن لأي مواطن عراقي تتوافر فيه الشروط المطلوبة أن يستفيد من قروض مصرف الرافدين عبر تقديم طلب عبر الانترنت واتباع بضع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف الرافدين من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ثم تسجيل الدخول الى الخدمات الالكترونية عبر ادخال بيانات الحساب الشخصي.
- انقر على “ريادة” وقدم الطلب عبر تعبئة الاستمارة وادخال البيانات اللازمة بشكل صحيح.
- حدد قيمة القرض ومدة السداد التي ترغب بالسداد خلالها.
- بعد استيفاء كافة المعلومات المطلوبة اضغط على “ارسال الطلب”.
- خلال فترة قصيرة سيتم الرد على طلبك بعد بحثه من قبل الجهة المختصة.
شروط قروض مصرف الرافدين
هناك عدد من الشروط المطلوبة والتي وضعتها الحكومة العراقية من أجل الموافقة على منح المتقدم قرض ميسر من مصرف الرافدين، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولا يسمح بالقرض لصاحب أي جنسية أخرى.
- ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.
- تقديم دراسة جدوى خاصة بالمشروع الذي سيتم الاقتراض لأجله.
- أن تكون تكلفة المشروع المراد انشائه أو تطويره لا تتجاوز 20 مليون دينار عراقي.
- أن يكون المتقدم يمتلك سجل ائتماني.