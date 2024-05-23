لينك نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 epedu.gov.iq عموم المحافظات موقع نتائجنا PDF

نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في العراق لعام 2024 على وشك الظهور، حيث يترقبها أكثر من مليون و100 ألف طالب أفادت مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية بأن تصحيح نتائج الصف السادس الابتدائي لبغداد 2024 قيد الانتهاء، وسيتم اعتماد النتائج من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ونشرها على موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq. في هذا التقرير، سنوضح خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق، بما في ذلك بغداد والبصرة ونينوى وكربلاء وصلاح الدين ودهوك والسليمانية وبابل والأنبار وغيرها.

نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول

أكملت وزارة التربية العراقية تصحيح أوراق إجابات الطلاب في الكرخ الأولى والثانية، بينما ينتظر طلاب المحافظات الأخرى انتهاء التصحيح للإعلان عن نتائجهم. لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور، وفرت الوزارة رابطًا خاصًا يمكنهم من خلاله التسجيل بسهولة. للحصول على نتيجتك، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية او يمكن الاستعلام عبر موقع نتائجنا

إدخال البيانات المطلوبة: اسم المستخدم: اسم الطالب المُسجل في الامتحان ورقم الهوية: رقم الهوية الوطنية للطالب واختيار نوع النتيجة: حدد “نتيجة الدور الأول”.

إدخال البيانات الإضافية: إدخال أي بيانات أخرى مطلوبة في الحقول المُخصصة.

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة بعد اكتمال عملية البحث.

تأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وفي حال واجهت أي مشكلة، يمكنك التواصل مع وزارة التربية العراقية للحصول على النتيجة خلال الساعات القادمة لجميع المحافظات في العراق، محافظة بغداد ومحافظة البصرة ومحافظة الكرخ الاولي والثانية والثالثة ومحافظات الرصافة الاولي والثانية والثالثة