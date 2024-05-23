عاجل .. تحديد موعد ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

قامت وزارة التربية والتعليم هو التعليم الفني بمحافظة القاهرة بتحديد موعد لإعلان نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني لسنة 2024 حيث انتهت لجان الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 22 مايو وذلك بعد انطلاق امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 16 مايو وخاض أكثر من 185 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة.
موعد ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة
يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور نتائجهم وذلك للاطمئنان على درجات الطلاب ونجاحهم في الامتحانات التي مرت بسلام خلال الفتره الماضيه ولم يتبقى سوى اعلان النتائج ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة توضيح بأنها بدأت في أعمال تصحيح الاختبارات بعد الانتهاء من امتحانات اول مادة مباشره وذلك من أجل الإسراع في انتهاء التصحيح وظهور النتيجه في اسرع وقت:
- وتم الإعلان عن موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية من جهة مصادر موثوقة بمديريه التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على أن سوف يتم ظهور النتائج قبل انتهاء شهر مايو بحد أقصى يوم 30 مايو.
- كما أن مديرية التربية والتعليم أكدت على أن النتائج سوف تظهر اولا عبر الانترنت من خلال البوابه الالكترونيه لمحافظه القاهره ويستطيع الطلبة واولياء الامور معرفة نتائجهم من خلال ادخال البيانات الشخصية مثل: إدخال الاسم رباعي ورقم الجلوس وأيضا اسم المدرسة، كما ذكرت ان الدرجات سوف تتواجد في المدرسة باليوم التالي من عرضها على الانترنت.
- أو يمكن لكافة الطلاب والطالبات أن يحصلوا على النتيجة الخاصة بهم، من خلال موقع نتيجة نت.