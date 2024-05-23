جميع مدارس تربية الكرخ الثالثة “صدرت الآن” الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

جميع الطلاب وأولياء أمورهم يرغبون في التعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية برفع بعض المحافظات لنتائج الصف السادس الابتدائي، وأشارت لوجود عدة طرق يمكن من خلالها أن يحصل الطالب عن نتيجته، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الطرق وكيفية الحصول على هذه النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي لبعض المحافظات والتي من ضمنهم محافظة نجف، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 عن طريق منصة وزارة التربية والتعليم العراقية، والخطوات هي:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية .

اضغطي على أيقونة الاختبارات.

حدد كلمة نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024.

اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

اضغطي على أيقونة بحث.

بعد ذلك سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

يمكنك تحميل النماذج والملفات الخاصة بدرجات الطلاب فورًا على جهازك لأي مدرسه من مدارس الكرخ الثالثة والتعرف على النتيجة.

نتائج السادس الإبتدائي موقع نتائجنا

وفيما يلي سوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 عن طريق موقع نتائجنا، والخطوات هي: