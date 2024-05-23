ظهرت حالًا بالاسم فقط .. نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق الكرخ الثالثة “مبروك النجاح”

ينتظر جميع طلاب السادس الابتدائي بمحافظة الكرخ الثالثة ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق الكرخ حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور النتائج في كافة المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة والتي تتم في جميع المحافظات العراقية باستمرار وبدقة عالية بداية من آخر أيام امتحانات السادس الابتدائي في العراق ، كما أتاحت وزارة التربية العراقية امكانية الاستعلام عن النتيجة الكترونيًا عبر موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق الكرخ الثالثة

ظهرت نتائج السادس الابتدائي في الكثير من المحافظات العراقية ومنها الكرخ والرصافة والكوفة والبصرة ، وذي قار والعديد من المحافظات الاخري التي انتهت من عمليات تصحيح أوراق الطلاب ، ويترقب طلاب السادس الابتدائي بمحافظة الكرخ الثالثة ظهور النتائج اليوم وذلك عبر موقع نتائجنا الرسمي ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي. ثم اضغط علي “نتائج السادس الابتدائي” ثم قم بالبحث عن محافظة “الكرخ الثالثة”. ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني للطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. انتظر ثواني وسيتم ظهور درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

موعد تقديم الاعتراضات على نتيجة السادس الابتدائي 2024

بعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي في الكثير من المحافظات العراقية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن كيفية تقديم الاعتراضات على النتيجة في حالة عدم تقبل الطالب لنتيجته هدفه للحصول على درجة أعلي ،حيث سيتم فتح تقديم الاعتراضات خلال 24 ساعة بعد ظهور النتيجة ، ويستطيع جميع الطلاب تقديم الاعتراضات في المواد الدراسية المختلفة.