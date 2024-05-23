ظهرت في الرصافة الثانية والثالثة الآن .. نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم فقط

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في الكثير من محافظات العراق لعام 2024 وكان ذلك عبر منصات وزارة التربية والتعليم للدور الأول، لذلك سوف نقوم بكتابة كيف يمكن الحصول على نتائج الرصافة للصف السادس الابتدائي لمن يبحث عنها من الطلاب وكذلك أولياء الأمور، كما أن باقي محافظات العراق التي لم تظهر فيها النتائج بعد فمن المتوقع ظهورها في الساعات المقبلة ولا داعي للقلق، كما أننا سوف نقوم بكتابة أسماء المواقع المضمونة التي يمكن من خلالها الحصول على النتيجة بشكل أسهل.

نتائج الصف السادس الابتدائي

إليكم خطوات الحصول على نتائج الصف من خلال موقع ملاومنا، حيث أنها تتلخص فيما يلي:

يتم الدخول على الموقع الخاص بالنتيجة ثم الذهاب للصفحة الرئيسية واختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

إذا وجدت أيقونة تم الاعلان فهذا يعني ظهور النتيجة ويجب النقر عليها وإن لم تجدها فيجب الانتظار لحين ظهورها.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة التنزيل والبحث عن النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس.

سوف يتم تنزيل النتيجة فورًا لجميع الطلاب.

الحصول على النتيجة من موقع نتائجنا

إليكم كافة الخطوات التي تتعلق بالنتيجة والتي تتلخص في النقاط التالية: