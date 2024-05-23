صدرت الآن في خمس محافظات “نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024” .. مبروك النجاح

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 حيث قد انتهت جميع امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية ، وتبدأ عمليات التصحيح والمراجعة في بداية الأسبوع القادم ، ومن الجدير بالذكر أن عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب تستغرق الكثير من الوقت قرابة الأسبوع وذلك لتحري الدقة والشفافية في عمليات التصحيح وإعطاء كل طالب حقه ، ويستطيع الطلاب الحصول علي النتيجة الكترونيًا بالاسم عن طريق الكثير من المواقع والتي نكشف عنها خلال السطور التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024

أتاحت جميع مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية امكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب أو من خلال موقع نتيجة نتي والتي سيتم رفع نتائج جميع السنوات الدراسية عبر الموقع خلال الايام القليلة القادمة ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتيجة نت. ثم اضغط علي نتيجة الشهادة الاعدادية. ثم قم بتحديد محافظة الطالب. ثم قم بتسجيل اسم الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب بالمجموع والدرجات لكل مادة دراسية. سوف يتم ظهور النتيجة فورًا أيضًا برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالكثير من المحافظات المصرية أن عمليات التصحيح تتم بسرعة مستمرة مع تحري الدقة والشفافية في عملية رصد درجات الطلاب ومن المحدد أن تظهر نتائج الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2024 في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024.