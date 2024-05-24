إصدار واتساب جي بي بعد التحديث بمميزات فوق الممتازة .. إضافات قويــة محدش لسه اكتشفها

تحديث واتساب جي بي 2025 هو تطبيق مراسلة مجاني للأجهزة الذكية، تم تصميمه بنفس فكرة الواتساب حيث تقوم فكرته على الدردشة مع جهات الاتصال ولكن يضم العديد من المزايا مثل عدم الحظر وإمكانية التنقل بصورة متخفية، والكثير من المميزات الأخرى، التي سنقوم بشرح تفاصيلها خلال سطور هذا المقال.
تحديث واتساب جي بي 2025
جي بي واتساب 2025 هو تطبيق مراسلة مجاني مخصص للأجهزة الذكية، صمم بطريقة تشبه الواتساب التقليدي اذ يعتمد هذا التطبيق على التواصل مع جهات الاتصال أو مستخدمي واتساب الآخرين عن طريق إرسال الرسائل النصية أو الصوتية، أو إجراء المكالمات عبر الإنترنت بدون استهلاك الرصيد.
يمكن أيضاً من خلال تحديث واتساب جي بي تبادل الصور والفيديوهات والملفات المختلفة بسهولة وبدون قيود على الحجم، مما يسهل التواصل مع الأشخاص في أي مكان حول العالم وإرسال الملفات الكبيرة، التحديث الجديد من جي بي يوفر نظام تشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن أمان المحادثات ويجعل من المستحيل على أي شخص بما في ذلك المطور الوصول إليها.
مميزات تحديث واتساب جي بي
إليكم أبرز مميزات تحديث واتساب جي بي وهي:
- يدعم وضع الشبح الذي يسمح لك بالبقاء متخفيًا داخل التطبيق ورؤية رسائل أصدقائك دون أن يعلموا، ودون ظهور علامة استلام الرسالة.
- تصميمه يتميز باللون الأخضر، ومع ذلك يمكنك تغيير لونه لأي لون تريده، بالإضافة إلى التحكم في ألوان الخطوط والمحادثات أيضاً.
- يُمكّنك من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات المتنوعة بلا حدود، دون تقليل حجمها أو التأثير على جودتها.
- بعد تحميل تطبيق واتساب جي بي، ستتمكن من إنشاء مجموعات دردشة تحتوي على أكثر من 512 مستخدم والتحدث معهم في نفس الوقت، بالإضافة إلى إرسال الرسائل وتبادل جميع أنواع الملفات فيما بينهم.
- يدعم إجراء مكالمات مع مجموعة من جهات الاتصال بشكل متزامن.
- ميزات متقدمة للحالة تمكنك من تحميل الحالات دون معرفة أصدقائك، وأيضاً يمكنك رفع حالات فيديو تزيد مدتها عن 30 ثانية، أو نشر حالات نصية تحتوي على عدد كبير من الأحرف.
- GBWhatsapp 2025 يوفر لك القدرة على مشاهدة الحالات بشكل مخفي تماماً، مع إمكانية الاطلاع على حالات أصدقائك التي تم حذفها قبل مرور 24 ساعة.
- يدعم إمكانية الترجمة التلقائية للرسائل التي تصل بلغات تختلف عن لغتك الأم.
- القدرة على إعادة توجيه الرسائل إلى عدد لا محدود من جهات الاتصال.