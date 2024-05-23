“صدرت رسميا” موقع نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 الدور الاول pdf موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

لينك نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ونتائجنا تصدر قائمة البحث جوجل وخاصة أنها على وشك الظهور، إلى جانب أنه بدأ الاستعداد لظهور النتائج ببعض المحافظات العراقية حيث إن امتحانات تلك المرحلة قد مرت بسلام ولم يظهر طلاب أي صعوبة بخصوص مستوى الامتحانات، وبدأت عمليات التصحيح بعد الانتهاء من أداء الامتحانات بشكل مباشر، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالرصافة عن ظهور نتيجة هذه المرحلة يوم الأربعاء 22 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا، ومن المتوقع أن تتبعها باقي المحافظات في الإعلان عن النتائج قريبًا.

لينك نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024

اهتم العديد من طلاب المرحلة بالتعرف على نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 الدور الاول وخاصة أن الاختبارات كانت في مستوى الطالب المتوسط لذلك تزايدت التوقعات بتحصيل درجات مرتفعة من قبل الطلاب وأسرهم، وفي ضوء ذلك، ستقوم المحافظات العراقية تباعًا بإصدار نتائج العام الدراسي 2024، وكانت الرصافة الأولى من بين أولى المناطق التي أعلنت عن نتائجها، وقد أعلنت الوزارة أنه سيتم فتح تظلمات النتائج بعد إعلان النتائج وسوف تستمرلمدة 15 يوم بشرط دفع الطالب قيمة الرسوم المستحقة لكل مادة يريد مراجعة تصحيحها، ونوهت أيضا أن عمليات التصحيح قد تمت بكل نزاهة وشرف من أجل ضمان إعطاء لكل طالب حقه.

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تم الإشراف على نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 في العراق لضمان أعلى مستويات الدقة والعدالة، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام الحالي من خلال إدخال أسمائهم فور صدورها، وفيما يلي خطوات الحصول على النتيجة بطريقة سهلة: