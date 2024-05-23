تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا بدون تشفير وبجودة HD

يتزايد الاهتمام بشكل كبير في الساعات الأخيرة بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 حيث يقترب موعد انطلاق هذه المواجهة المنتظرة تجمع هذه المباراة بين فريق الأهلي المصري والترجي التونسي في مباراة ذهاب الدور النهائي فيما يطمح كلا الفريقين إلى التتويج باللقب لإسعاد جماهيرهم في هذا السياق يبذل جهد كبير للكشف عن القنوات التي ستنقل هذه المباراة المهمة حيث يتطلع المشجعون إلى مشاهدة اللقاء على الهواء مباشرة ستكون هذه المباراة حدث كروي هام ومثير ينتظره عدد كبير من عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تقدم لكم موقعنا الإخباري البديل ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة لتتمكن من متابعة برامجها وأحداثها الرياضية المثيرة إليكم ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة:

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27498.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على بدر سات

التردد: 11546.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: بدر سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

التردد: 11055.

معدل الترميز: 27499.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على بدر سات