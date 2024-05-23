“15 كود حديث ومتجدد“ موقع استبدال أكواد فري فاير Free fire مجانا 100%

Mahmoud تاريخ النشر
“15 كود حديث ومتجدد“ موقع استبدال أكواد فري فاير Free fire مجانا 100%
موقع استبدال أكواد فري فاير مجانا
  • الدخول الى موقع لعبة فري فاير الالكتروني الرسمي بعد البحث عنه على متصفح جوجل.
  • من الخيارات الموجودة بالصفحة الرئيسية اضغط على “شحن الجواهر”.
  • حدد الدولة التي تقيم بها، ثم اختر اللغة.
  • ادخل ID الخاص بحسابك على اللعبة في الخانة المخصصة.
  • قم بتحديد عدد الجواهر التي ترغب بشحنها.
  • ثم اختر الطريقة التي تناسبك للدفع الالكتروني.
  • ادخل رقم البطاقة الائتمانية واستكمل باقي الخطوات حتى يتم إعلامك بنجاح العملية.
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معلومات الكاتب
Mahmoud

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