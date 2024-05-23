“شوف النتيجة PDF“ نتائج السادس ابتدائي الكرخ الثالثة عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

يتساءل عدد كبير من الناس عن موعد إعلان نتائج السادس ابتدائي في العراق، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوضيح إنه اقترب موعد ظهور النتيجة وسوف يكون ذلك بعد أن يتم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح جميع امتحانات المدارس التابعة لمحافظات الدولة، ومن ثم بعد ذلك يمكن لجميع الطلاب الإطلاع على نتيجتهم من خلال المواقع الرسمية التابعة للوزارة لضمان دقة النتيجة، وبالفعل تم ظهور النتيجة لمحافظة الكرخ الثالثة عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس ابتدائي الكرخ الثالثة عبر موقع نتائجنا

يعد من أول المواقع التي يمكن عن طريقها معرفة نتائج السادس ابتدائي هو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك عبر إتباع تلك الخطوات التي سيتم توضيحها:

يتوجب على الطالب فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم الدخول إلى قائمة النتائج.

بعد ذلك يتم إدخال المحافظة التي توجد بها المدرسة التي يدرس الطالب بها.

أيضاً يتم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتائج والانتظار حتى تنتهي عملية البحث.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

كما يمكن الإطلاع على نتيجة الطالب من خلال موقع آخر يتبع الوزارة، وهو موقع نتائجنا والذي يختص بعرض نتائج جميع الصفوف فقط كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية: