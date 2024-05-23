“Now” استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بالرقم الإمتحاني عبر موقع نتائجنا الإلكتروني results.mlazemna.com

تم الإعلان عن أن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول سوف يتم الكشف عنها خلال الفترة القليلة القادمة في مختلف محافظات العراق، وكشفت التربية والتعليم في العراق عن أن استخراج النتائج سوف يتم إلكترونيًا، حيث انتهت الاختبارات التي يقوم بها الطلاب في السادس الابتدائي في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وينتظر الكثير من الطلاب معرفة الدرجات التي يحصلون عليها والتي تقيس تحصيل الطلاب للمواد الدراسية خلال العام الدراسي.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

ينتظر جميع الطلاب في العراق نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول، حيث كشفت التربية والتعليم أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وذلك في جميع أنحاء دولة العراق، ويعتبر الصف السادس الابتدائي هو الصف الذي يؤهل الطلاب من أجل الالتحاق بالمرحلة الدراسية المتوسطة، وسوف يتم الحصول على النتائج من خلال الموقع الخاص بالتربية والتعليم ثم يتم القيام ببعض الإجراءات وهي:

فتح الرابط الذي يتم من خلاله التوجه إلى الصفحة الرئيسية للموقع الذي يتبع للتربية والتعليم في العراق.

اختيار استخراج النتائج الخاصة بالطلاب.

تحديد السادس الابتدائي من أجل استخراج النتائج الخاصة به.

اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

تحديد كافة البيانات الخاصة بالطالب.

اختيار عرض نتيجة الطالب.

نتائج السادس الابتدائي من موقع نتائجنا

عند ظهور نتائج الطلاب يزداد الضغط على موقع التربية والتعليم، لذلك قامت الحكومة بإنشاء موقع نتائجنا من أجل تقليل الضغط على موقع التربية والتعليم وأيضًا حتى يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته بسهولة وذلك من خلال الآتي: