رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 “معلم مساعد” بوابة الحكومة المصرية والشروط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، بدأ عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة في البحث عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتي أعلنت عنها عن حاجتها لما يقرب من 18 ألف معلم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم والشروط والأوراق المطلوبة …..

مسابقة التربية والتعليم 2024 “معلم مساعد”

حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص الخريجين بالإطلاع على مسابقة التربية والتعليم لما فيها من مميزات تؤهلهم للإلتحاق بالوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة خلال الآونة الأخيرة والذي أعلن عن توفير حوالي ما يقرب من 18886 فرصة عمل للشباب للتعيين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2025، وذلك طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء بإستكمال المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة للعام الثاني.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه من المقرر أن يتم تلقي طلبات التقديم في مسابقة التربية والتعليم حتى يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024…

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

كما أتاح الجهاز المركزي رابط الكتروني خاص بالتسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال هذا الرابط

الأوراق المطلوبة لـ مسابقة التربية والتعليم 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

صورة شخصية للمتقدم.

فيش جنائي موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

وصل إيداع بنكي خاص بصاحب الطلب.

موقف التجنيد.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024