نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح كافة المحافظات “الكرخ الثانية + نينوي + بابل ” pdf كل المواد الدراسية

بداية من اعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح يوم الاربعاء 22 يونيو لمحافظة الكرخ الاولي، لذا يترقب الطلاب وأولياء الأمور في باقي المحافظات بفارغ الصبر لمعرفة ثمار جهودهم الدراسية، مع اقتراب الموعد، يزداد التوتر بين الطلاب، مما يستدعي تقديم الدعم النفسي لهم، النتائج ستؤثر بشكل كبير على مشاعر الطلاب وأولياء الأمور، حيث ستسبب الفرح للبعض والحزن للآخرين، لذا، من المهم دعم وتشجيع جميع الطلاب بغض النظر عن نتائجهم، وتحفيزهم على مواصلة تحقيق النجاح.

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أكد موقع نتائجنا الرسمي أن نتائج الطلاب ستكون متاحة قريبًا عبر الموقع، وسيتم نشرها أيضًا على قناة الموقع على تليجرام لتسهيل الوصول إليها. أعلنت وزارة التربية العراقية أن الامتحانات انتهت بسلام دون أي شكاوى، للحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح، يجب اتباع بعض الخطوات:

زيارة موقع وزارة التربية أو موقع نتائجنا. من ثم اختيار مرحلة السادس الابتدائي تحديد المحافظة التي تبحث عنها. ثم الضغط على خانة التنزيل لانتظار تحميل ملف النتيجة على الجهاز.

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أكدت وزارة التربية العراقية على الدقة والسلامة في امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024، التي جرت من 12 إلى 19 مايو، لضمان نزاهة النتائج، بعد انتهاء الامتحانات، تبدأ لجان التصحيح عملياتها لتقديم نتائج دقيقة وموثوقة، مما يعكس التزام الوزارة بتعليم عالي الجودة وعدالة التقييم.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح وأعلنت الوزارة أن النتائج ستُنشر قريبًا عبر موقعها الرسمي خلال أسبوعين، مؤكدة أن العملية الامتحانية مرت بدون مشكلات، للحصول على النتائج، يجب زيارة الموقع الرسمي للوزارة، إدخال رمز التحقق المرئي، تسجيل الدخول، وملء البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتائج بسهولة.