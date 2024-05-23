“العب اونلاين مع أصحابك“ تنزيل لعبة إي فوتبول 2024 Efootball pess على الآيفون والاندرويد

إي فوتبول، من أشهر الألعاب الالكترونية وأكثرها انتشارا بين الشباب لعبة إي فوتبول التي تعد محاكاة واقعية لكرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في العالم، لذا فقد جذبت اللعبة الملايين من كافة الفئات ومختلف الأعمار، ويشعر اللاعب خلالها بالتشويق والإثارة كونه يخوض المباريات والبطولات كلاعب يستعرض مهاراته وكذلك مدرب يضع الخطط ويختار اللاعبين الذين يستطيعون تنفيذ خطته، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة إي فوتبول على الهاتف من المتجر ومن موقع ميديا فاير.

تنزيل لعبة إي فوتبول 2024 Efootball pess لعبة إي فوتبول تم تطويرها لتصبح مواكبة للتطور التكنولوجي والأجهزة الحديثة، حيث تم رفع مستوى المؤثرات والجرافيك وأصبحت اللعبة أكثر تميزا وسلاسة في التحكم، وتتيح الشركة المطورة للعبة إمكانية تنزيل إي فوتبول على الهواتف بمختلف أنظمتها، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة تنزيلها على هواتف الاندرويد والآيفون. تنزيل لعبة إي فوتبول للأندرويد فتح متجر جوجل بلاي من الهاتف.

في شريط البحث اكتب اسم اللعبة eFootball ثم اضغط علامة البحث.

انقر على “تنزيل” وانتظر لحظات حتى يتم تثبيت اللعبة على جهازك. تنزيل لعبة إي فوتبول للآيفون ادخل الى تطبيق الآب ستور من هاتفك.

ثم اكتب في شريط البحث الموجود بالأعلى eFootball.

اضغط على “تنزيل” وبعد ثواني قليلة سيستكمل تثبيت اللعبة بنجاح. تنزيل إي فوتبول من ميديا فاير من موقع ميديا فاير يمكنكم تنزيل لعبة إي فوتبول بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية : قم بالدخول الى موقع ميديا فاير من متصفح جوجل.

في خانة البحث اكتب اسم اللعبة.

اضغط على “تحميل” لتنزيل ملف APK الخاص باللعبة.

من إعدادات الهاتف قم بتفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من مصادر مجهولة.

اتبع باقي خطوات تثبيت اللعبة على الجهاز، بعدها افتح اللعبة بسهولة وابدأ اللعب.