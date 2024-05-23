” هتقبض خلال أيام ” الحكومة المغربية تعلن الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 تعرف على التفاصيل الجديدة

تعد الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 من أكثر الأمور التي تسعى إليها الحكومة المغربية، حيث أن الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه هو أن يصبح المواطن في المغرب قادر على توفير وتلبية جميع الاحتياجات الأساسية له ولأسرته، حيث تحاول الحكومة الارتقاء بمستوى المعيشة الخاص بالمواطن المغربي، ويعد رفع قيمة الأجور من أهم الطرق التي تقوم بها الحكومة المغربية من تحقيق ذلك.

الزيادة في الأجور بالمغرب 2024

قرر الديوان الملكي في المملكة المغربية القيام تطبيق الزيادة في الأجور بالمغرب 2024، وذلك من أجل تحقيق خطة الحكومة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين المغاربة، ويتم تطبيق هذه الزيادة في الأجور على جميع المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية في المغرب، ومن التفاصيل الهامة التي تتعلق بزيادة الأجور هي:

يحصل الموظفون في مختلف المؤسسات الحكومية في المغرب على زيادة تصل قيمتها إلى ألف درهم.

وسوف يتم صرف الدفعة الأولى من الزيادة بقيمة 500 درهم خلال اليوم الأول من يونيو القادم.

يتم تطبيق الدفعة الثانية من الزيادة خلال شهر يناير من العام القادم.

تفاصيل أجور العاملين في المغرب

تم نشر مجموعة من التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالرواتب والأجور التي يحصل عليها كافة العاملين في دولة المغرب، وذلك للعاملين في القطاع العام وهذه التفاصيل تتمثل في الآتي: