استعلم NOW … جاري الرفع الآن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول الكرخ الثالثة على نتائجنا العراقي

طلاب الصف السادس الابتدائي في منطقة الكرخ الثالثة وأولياء الأمور يترقبون بفارغ الصبر ظهور نتائجهم الدراسية حيث ينتظرون الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل المديريات التعليمية في حين أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الرصافة الأولى يوم الخميس الموافق 23 مايو الحالي عن اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول وهو ما جعلها أول المحافظات العراقية التي تعلن عن النتائج بشكل رسمي من المتوقع أن تقوم باقي محافظات العراق بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في الساعات القادمة.

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول الكرخ الثالثة

كثير من الطلاب وأولياء الأمور يسعون لمعرفة كيفية الحصول على نتائج الامتحانات والاستعلام عنها لحسن الحظ قد فتحت وزارة التربية والتعليم في العراق أبواب الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر الإنترنت وهذا يتطلب اتباع الخطوات التالية:

يبدأ الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات عبر الرابط المُرفق.

بمجرد الوصول إلى الموقع اختر نتائج الصف السادس الابتدائي.

حدد الدور الأول لعام 2024.

بعد ذلك اختر المحافظة التي يتبعها الطالب.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس واسم الطالب بدقة.

اضغط على كلمة استعلام أو عرض.

ستظهر النتيجة النهائية مع الدرجات على الشاشة.

نتائج سادس ابتدائي الكرخ الثالثة نتائجنا

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة الكرخ الثالثة من خلال موقع نتائجنا عند ظهور النتائج يمكن الدخول إلى قسم “نتائج الصف السادس على موقع نتائجنا ومن ثم البحث عن اسم المحافظة ستجد النتائج المتاحة للتنزيل إذا كانت جاهزة بالفعل.

من المحافظات التي لم يتم الإعلان عن نتائجها بعد كربلاء، دهوك، كركوك، ميسان، المثنى، واسط، أربيل، صلاح الدين، القادسية، الأنبار، الكرخ الثانية والثالثة، ديالى، الناصرية، وذي قار، نينوى، وغيرها من المتوقع الانتهاء من تصحيح الامتحانات في هذه المحافظات قريبا حتى تتوفر النتائج للجميع.