تم الرفع!.. استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الكرخ الثالثة جميع الكشوفات

أعلنت مديرية التربية في الكرخ الثالثة، عن أنه في الثواني القليلة القادمة سيتم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد الإنتهاء بشكل رسمي من أعمال التصحيح والمراجعة التي تمت بوضوح تام، إضافة إلى أن المديرية قامت برصد الدرجات التي كانت بدقة وإحكام شديد، في إطار أن يتحصل كل طالب على ما يستحقه من هذه الدرجات.

كيف أحصل على نتائج السادس في الكرخ الثالثة

وفرت وزارة التربية العراقية، بعض الطرق لكي يتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في محافظة الكرخ الثالثة، التي تُسهل على جميع الطلبة والطالبات في استخراج الكشوفات الخاصة بالنتيجة، وإمكانية تنزيلها للبحث عن اسم كل طالب ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، مع العلم أن ذلك يكون عبر موقع وزارة التربية الرسمي “من هنا“، أو تقوم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني “من هنا“، وعندها ستتمكن من متابعة الخطوات التي تصل بك إلى النتائج.

استخرج كشوف نتائج السادس في الكرخ الثالثة

وعن خطوات استخراج كشوفات نتائج السادس في الكرخ الثالثة، والإطلاع على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها، يُرجى اتباع ما يلي:-