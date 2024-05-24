نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 الدور الأول pdf موقع ناجــــح

تزداد عمليات البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول يوما بعد يوم، وخاصة بعد أن انتهت فترة الامتحانات الخاصة بالطلاب، و إن كانت من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق بأن عملية اعتماد النتيجة تجري بشكل جدي وسريع وذلك لطمأنة كافة الطلاب وأولياء أمورهم، كما أكدت الوزارة على أن نسب النجاح مرتفعة هذا العام، وذلك على الرغم من شكوى بعض الطلاب من صعوبة الإمتحان، ولكن الوزارة من جانبها أكدت أن كافة الامتحانات كانت من داخل المناهج المقررة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول من المواضيع التي يترقب ظهورها عدد كبير من الطلاب في هذه المرحلة وذويهم، ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم على التالي:

أكدت مصادر رسمية في وزارة التربية العراقية أن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول من المؤكد أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح، وأيضا مراجعة الدرجات داخل الكنترول.

بعدها يتم الإعلان عن النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجنا.

ومن جانب اخر فإن طلاب مرحلة السادس الابتدائي يواصلون البحث بشكل دائم للحصول على النتيجة.

وجدير بالذكر أن هناك محافظات قد انتهت بالفعل من رصد الدرجات ولكن هناك محافظات لم تنتهي بعد، وفور انتهاء المحافظات المتبقية من أعمالها، سوف يتم إعلان النتيجة على الفور.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

سعيا من وزارة التربية للتخفيف على طلابها فقد أتاحت الوزارة رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله لكافة الطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع التالي: