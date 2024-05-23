شوفها دلوقتي… جاري الرفع الآن لـ نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول الكرخ الثالثة على موقع نتائجنا العراقي

قدمت وزارة التربية العراقية قبل قليل إعلان مهم حول نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في منطقة الكرخ الثالثة لعام 2024 جاء هذا الإعلان اليوم الخميس الموافق 23 مايو بعدما تم الإعلان بالفعل عن نتائج مناطق أخرى مثل الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثانية تنتظر الآن الكرخ الثالثة إعلان نتائجها في وقتٍ قريب حيث سيكون بمقدور الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر حيث سيتم نشرها بتنسيق PDF لتتيح لهم فرصة تحميلها ومعرفة درجات الطلاب في جميع المدارس التابعة للكرخ الثالثة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول الكرخ الثالثة

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في بغداد الكرخ الثالثة حيث أنه سوف يتم نشرها رسميا في الوقت الحالي من المحتمل أن يكون الإعلان عن النتائج قد تم بالفعل ويتم نشرها في الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية في الساعات القادمة للاطلاع على النتائج يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

أدخل اسم المحافظة التابعة لها الطالب، واختر بغداد الكرخ الثالثة.

قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

بعد ذلك ستظهر النتيجة على الفور بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بمحافظة الكرخ الثالثة ينصح بمتابعة الموقع الرسمي للحصول على التحديثات والمعلومات الدقيقة حول النتائج.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول الكرخ الثالثة 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في منطقة الكرخ الثالثة بعد وقت قصير، مما يتيح لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على درجاتهم. يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم بسهولة من خلال إدخال أسمائهم فقط، دون الحاجة إلى إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم، هذا الإعلان يأتي بعد الإعلان الرسمي عن نتائج مناطق أخرى في العراق، مثل الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثانية. الآن، يترقب الجميع نتائج مدارس منطقة الكرخ الثالثة، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذا الإعلان بفارغ الصبر.