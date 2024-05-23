” اعرف إجازتك أمتى” الإعلان عن عطلة صيفية 2024 الجزائر وزارة التربية الوطنية توضح

من أهم العطل المدرسية التي يتم الحصول عليها هي عطلة صيفية 2024 الجزائر، حيث يحصل الطلاب في الجزائر على مجموعة من العطلات المدرسية المختلفة، ويحصل الطلاب على أربع عطلات مدرسية رئيسية خلال الفصول الأربعة في العام الدراسي، وعطلة الصيف يتم الحصول عليها في نهاية العام الدراسي بعد الانتهاء من دراسة جميع المقررات المحددة لكل عام دراسي، وتبدأ العطلة الصيفية بعد الانتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بنهاية العام.

عطلة صيفية 2024 الجزائر

تبدأ عطلة صيفية 2024 الجزائر بعد أنت ينتهي جميع الطلاب من أداء الاختبارات المقرر أن يقوم بها الطلاب في ختام العام الدراسي، وتعتبر هذه العطلة من أهم العطلات التي يحصل عليها الطلاب في الجزائر حيث أنها أطول عطلة يتم الحصول عليها على مدار العام الدراسي، وكافة التفاصيل التي تتعلق بهذه العطلة الصيفية هي:

تبدأ هذه العطلة بعد أن ينتهي الطلاب في جميع الصفوف الدراسية من الامتحانات ويكون اليوم الأول لهذه العطلة هو الرابع من يونيو القادم.

عطلة الصيف هي أكبر عطلة يحصل عليها الطلاب حيث تستمر فترة تصل إلى ثلاثة أشهر حتى بداية العام الدراسي القادم.

تتميز هذه العطلة أنها سوف يتم فيها الاحتفال بعيد الأضحى.

العطلات المدرسية في الجزائر

إضافة إلى العطلة الصيفية يحصل الطلاب على ثلاث عطلات مدرسية أخرى ولكن تكون هذه العطلات صغيرة حيث تصل مدة العطلة ثمانية عشر يومًا، ويتم الحصول على هذه العطلات بمناسبة فصول العام حيث تكون مواعيد هذه العطلات هي: