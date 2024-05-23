“خلي بالك غرامة 3000 دينار” تعرف على قانون المرور الجديد 2024 في الكويت ( العقوبات الجديدة )

قامت الداخلية في الكويت بالكشف عن قانون المرور الجديد 2024 في الكويت، حيث تم إجراء بعض التعديلات على القانون الذي ينظم المرور في الكويت، وهذا القانون يعمل على توضيح المخالفات التي يقوم بها أصحاب السيارات في الكويت، ويوضح القانون أيضًا الغرامات التي يفرضها على كل مخالفة من مخالفات المرور التي تحتسبها الحكومة في الكويت على أصحاب السيارات المختلفة.

قانون المرور الجديد 2024 في الكويت

ينظم قانون المرور الجديد 2024 في الكويت جميع المخالفات المرورية التي يمكن أن يقوم بها المواطنين في الكويت، ويعمل هذا القانون على توضيح العقوبات المختلفة التي يتم فرضها على مرتكبي مختلف مخالفات المرور، والعقوبات التي يتم فرضها على سائقي السيارات في الكويت وفقًا للقانون الجديد للمرور هي:

الحبس ثلاثة أشهر أو غرامة تقدر 300 دينار عقوبة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة أو مقابل قيادة السيارات المتهالكة.

الحبس ثلاثة أشهر أو غرامة تقدر قيمتها 500 دينار عقوبة تجاوز السرعة التي حددتها الحكومة في الكويت.

الحبس شهران أو فرض غرامة تصل إلى 200 دينار كعقوبة على تظليل السيارات بطريقة مخالفة.

الحبس فترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام أو غرامة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المواد الكحولية.

أهداف قانون المرور الجديد

هناك أهداف هامة وراء التعديلات التي قامت بها الحكومة الكويتية على القانون الذي ينظم المرور في جميع أنحاء دولة الكويت والأهداف وراء قانون المرور في الكويت هي: