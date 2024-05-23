“ماما جابت بيبي”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لعرض أروع الأغاني وأجمل الأناشيد بجودة عالية

يرغب ملايين الأطفال في العديد من الدول العربية، بتنزيل قناة طيور الجنة الجديد التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في عرضها لمحتوى طفولي مميز على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن القناة أصبحت من القنوات الفضائية المتخصصة في إذاعة كل ما هو جديد وحصري بعالم الأطفال، ويمكنك معرفة التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

وعن المعلومات الخاصة بإستقبال قناة طيور الجنة بيبي الجديد، التي تقوم بإذاعة كل ما هو جديد وحصري ما بين الأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي يعشقها الصغار، يُرجى اتباع التالي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة بيبي يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي يكون 11274.

استقطاب قناة طيور الجنة فهو أفقي.

بينما معامل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد

ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال الجديد على القمر الصناعي العرب سات، لمشاهدة كل ما تقدمه القناة بجودة عالية ودقة إشارة قوية، لابد من اتباع الأتي:-