عاجل… نتائج تربية الكرخ الثالثة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا

بعد دقائق قليلة سترفع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الكرخ الثالثة حيث أعلنت مديرية التربية في الكرخ الثالثة عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة للامتحانات والتي شملت جميع الطلاب والطالبات في هذه المحافظة سيكون بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها وذلك وفقا لسلسلة من الخطوات التي سنوضحها لكم في الفقرات التالية.

رابط الإستعلام عن نتائج تربية الكرخ الثالثة السادس الابتدائي الدور الأول 2024

يتاح لجميع الطلاب والطالبات في محافظة الكرخ الثالثة استعراض نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

بعد ذلك قم بإدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني في الحقول المخصصة.

حدد محافظة الكرخ الثالثة كمقر إقامة للطالب.

اختر الدور الأول للامتحان للحصول على النتائج المطلوبة.

بعد ذلك ستتاح لك فرصة الاطلاع على جميع كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق.

باستخدام هذه الخطوات سيتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتظار لفتح المدارس أو التوجه إلى مكاتب التربية والتعليم مما يوفر الوقت والجهد لهم ولأولياء الأمور.

نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثالثة

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في أربع محافظات في العراق من بين هذه المحافظات تشمل الرصافة الأولى والكرخ الثانية والأولى والثالثة حيث يمكن للطلاب والطالبات الآن الاطلاع على درجاتهم ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج المحافظات الباقية في الساعات القادمة بهدف تمكين جميع الطلاب من معرفة نتائجهم.

تؤكد الوزارة على أهمية أن يحصل كل طالب على تقدير يعكس أداؤه الفعلي في الامتحانات وتسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف وبالتالي يتوجب على الطلاب وأولياء الأمور الانتظار بصبر لاطلاعهم على النتائج النهائية في المحافظات الأخرى والتأكد من الدرجات التي حصلوا عليها.