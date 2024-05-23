استعلام الآن … وزارة التعليم تعلن رابط نتائج الطلاب ٢٠٢٤ وزارة التربية بالكويت (كافة المحافظات)

تم الكشف عن الطريقة التي يتم بها الاستعلام عن نتائج الطلاب ٢٠٢٤ وزارة التربية بالكويت، حيث أن النتائج التي يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من الاختبارات هي من أهم الأشياء التي يهتم بها جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث أن بناءًا على هذه النتائج يتم انتقال الطلاب إلى الصفوف الدراسية الأعلى، وكشفت وزارة التربية في الكويت أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها إلكترونيًا.

نتائج الطلاب ٢٠٢٤ وزارة التربية بالكويت

تم الكشف أن نتائج الطلاب ٢٠٢٤ وزارة التربية بالكويت سوف يتم الاستعلام عنها أون لاين، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب، ومنعًا لحدوث تكدس وازدحام في المدارس، وكانت الوزارة قد طرحت رابط إلكتروني يتم من خلاله استخراج نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية، ويتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال ما يلي:

فتح الرابط المباشر الذي يتم عن طريقه الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع التابع لوزارة التربية في الكويت.

اختيار خدمة نتائج الطلاب بين خدمات الموقع.

تحديد نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي.

تحديد استخراج النتائج.

كتابة جميع بيانات الطالب.

اختيار عرض النتائج.

يتم ظهور نتائج الطلاب في جميع المواد التي يدرسها الطالب.

يمكن الاستعلام عن المدارس التي قامت برفع النتيجة.

نتائج الكويت تطبيق سهل

أنشأت وزارة التربية في الكويت تطبيق سهل يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب وذلك من أجل تقليل الضغط على الموقع التابع للتربية والتعليم في الكويت، ومن خلال تطبيق سهل يتم الاستعلام عن النتائج من خلال ما يلي: