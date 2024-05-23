نتائج الكرخ الثالثة الان.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق

دقائق قليلة وسيتم رفع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الكرخ الثالثة، حيث إن مديرية التربية في الكرخ ثالثة قامت بالإعلان عن الإنتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي شملت العديد من الطلاب والطالبات في هذه المحافظة، بما تسمح لهم في الإطلاع على نتائجهم ومعرفة النتائج التي تم الحصول عليها، هذا وأنه ذلك يكون وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

عرض نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثالثة

وإلى الأن تم عرض نحو 4 محافظات في العراق، ومن بينها الرصافة الأولى والكرخ الثانية والأولى والثالثة لإعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فضلاً عن أن باقي المحافظات سيتم نشرها خلال الساعات المقبلة، لكي يتمكن جميع الطلبة والطالبات من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات.

خطوات الإستعلام عن نتائج السادس ابتدائي

ويمكنك استطلاع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الكرخ الثالثة أمام جميع الطلاب والطالبات في المحافظة ذاتها، كما في الخطوات الأتيه:-