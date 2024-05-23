تم الرفع.. الان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الكرح عبر موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة الكرخ الثالثة، 2024 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، انه جارى رفع نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة الكرخ الثالثة،مشيرة الى أنه تم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي في محافظات، الرصافة الأولى والثانية، والثالثة، بالإضافة الى الكرخ الأولى والثانية، وهناك الان عمليات بحث كبيرة عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في منطقة الكرخ اليوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك عبر موقع نتائجنا الرسمي،حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ظهور نتائجهم بشكل رسمي.

نتائج السادس الابتدائي فى العراق 2024 الكرخ:

أعلن موقع نتائجنا الرسمي أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 خلال الفترة القادمة وتُعد هذه الطريقة الأسهل والأكثر ملاءمة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكنهم الحصول على النتائج دون الحاجة إلى التوجه إلى مدارس الطلاب، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي.

إدخال المعلومات المطلوبة، مثل رقم التسجيل أو الاسم.

عرض نتيجة الطالب فور إدخال البيانات.

وبذلك سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج الامتحانات بسرعة وسهولة، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

رابط نتيجة السادس العراق موقع وزارة التربية العراقية:

كما اتاحت وزارة التربية العراقية للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال الخطوات التالية: